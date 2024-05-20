...

Evakuasi Jenazah Presiden Iran Ebrahim Raisi

Reuters, Jurnalis · Senin 20 Mei 2024 18:53 WIB
Tim penyelamat mengevakuasi jenazah jatuhnya pesawat yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi, di Varzaqan, Provinsi Azerbaijan Timur, Iran, 20 Mei 2024.

 

Presiden Iran Ebrahim Raisi mengalami kecelakaan, Minggu waktu setempat. Helikopter yang ia tumpangi berjenis Bell 212 buatan Amerika Serikat (AS) jatuh di pegunungan dekat perbatasan Azerbaijan dan Iran.

Dalam laporan sejumlah media, helikopter dengan total sembilan penumpang itu juga membawa Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian. Ada pula sejumlah pejabat lain seperti Gubernur Azerbaijan Timur Malek Rahmati dan perwakilan pemimpin tertinggi Iran untuk Azerbaijan Timur.

 

Dalam kecelakaan tersebut Presiden Iran dinyatakan tewas, hal ini diungkapakan media pemerintah Iran.

(Reuters)

