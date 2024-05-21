Sejumlah karyawan MNC mengikuti kegiatan Donor Darah MNC Love Donation Periode Mei 2024 di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2024). MNC Peduli kembali menggelar kegiatan donor darah yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang bertajuk MNC Love Donation.

Sebagaimana diketahui, MNC Love Donation merupakan kolaborasi dari sejumlah unit usaha MNC Group yaitu PT MNC Asia Holding Tbk, PT MNC Kapital Indonesia Tbk, PT Global Mediacom Tbk, PT MNC Tbk, PT MNC Land Tbk, PT MNC Guna Usaha Indonesia, PT MNC Finance, PT MNC Energy Investments Tbk, dan Park Hyatt Jakarta.

(Aldhi Chandra Setiawan)