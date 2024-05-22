...

Perindo Resmi Dukung Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak di Pilgub Jatim

Aziz Indra, Jurnalis · Rabu 22 Mei 2024 12:46 WIB
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Waketum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menyerahkan surat dukungan kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai cagub-cawagub Jatim di Kantor DPP Perindo Jakarta, Rabu (22/5/2024).

 

Surat dukungan diserahkan langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo (AT).

 

Penyerahan surat tugas turut disaksikan jajaran petinggi dan sayap Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

