Sejumlah siswa membaca buku di ruang perpustakaan yang kondisi kurang layak di SD Negeri 157 di Desa Tawabi, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Senin (27/5/2024). Sedikitnya 70 siswa-siswi dari kelas satu hingga kelas enam belajar di SD Negeri 157 tersebut yang berada di daerah 3T (tertinggal,terluar,terdepan) minim prasarana seperti kerusakan pada bagian plafon hingga belum teraliri listrik serta fasilitas pembelajaran kurang layak. ANTARA FOTO/Andri Saputra/foc.

