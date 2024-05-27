...

SD Negeri 157 Kabupaten Halmahera Selatan Minim Prasarana

Andri Saputra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 27 Mei 2024 14:05 WIB
Sejumlah siswa membaca buku di ruang perpustakaan yang kondisi kurang layak.
Sejumlah siswa mengikuti proses belajar mengajar di ruang kelas dengan kondisi plafon rusak.
A A A

Sejumlah siswa membaca buku di ruang perpustakaan yang kondisi kurang layak di SD Negeri 157 di Desa Tawabi, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Senin (27/5/2024). Sedikitnya 70 siswa-siswi dari kelas satu hingga kelas enam belajar di SD Negeri 157 tersebut yang berada di daerah 3T (tertinggal,terluar,terdepan) minim prasarana seperti kerusakan pada bagian plafon hingga belum teraliri listrik serta fasilitas pembelajaran kurang layak. ANTARA FOTO/Andri Saputra/foc.

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Penguatan Bisnis dan Transformasi Digital Antar Theodorus Ardi Hartoko Raih Penghargaan Nasional 2025

Penguatan Bisnis dan Transformasi Digital Antar Theodorus Ardi Hartoko Raih Penghargaan Nasional 2025

Epy Kusnandar Dimakamkan, Suasana Haru Iringi Prosesi di TPU Jeruk Purut

Epy Kusnandar Dimakamkan, Suasana Haru Iringi Prosesi di TPU Jeruk Purut

Pameran PCS 2025 Menarik Ribuan Pengunjung, Industri Pelapis Kian Melesat

Pameran PCS 2025 Menarik Ribuan Pengunjung, Industri Pelapis Kian Melesat

Melampaui Gelar: 1.989 Wisudawan UPH Siap Berdampak bagi Indonesia

Melampaui Gelar: 1.989 Wisudawan UPH Siap Berdampak bagi Indonesia

Kolaborasi Gobel Group - Muhammadiyah Hadirkan Inovasi Baru untuk Perkuat Industri Nasional

Kolaborasi Gobel Group - Muhammadiyah Hadirkan Inovasi Baru untuk Perkuat Industri Nasional

Pemulihan Pasca Bencana Sumatera, Abdul Rahman Farisi: Segera Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi

Pemulihan Pasca Bencana Sumatera, Abdul Rahman Farisi: Segera Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi

Cari Berita Lain Di Sini