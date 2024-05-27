...

Fenomena Rashdul Qiblah di Masjidil Haram Makkah

Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 27 Mei 2024 22:34 WIB
Umat Islam melaksanakan tawaf jelang berlangsung peristiwa Rashdul Qiblah.
Umat Islam melaksanakan tawaf jelang berlangsung peristiwa Rashdul Qiblah atau waktu matahari tepat di atas Ka’bah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Senin (27/5/2024). Fenomena yang terjadi pada 27 Mei 2024 pukul 12.18 waktu Arab Saudi tersebut seluruh benda yang berdiri tegak lurus akan sejajar dengan arah kiblat, hal tersebut berguna dan merupakan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengukur serta menegaskan kebenaran arah kiblat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/Spt.

(Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO)

