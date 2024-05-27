Penyanyi Peter Holly saat menjadi narasumber dalam program Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Senin (27/5/2024). Pemenang ajang pencarian bakat X Factor 2024, Peter Holly baru saja merilis single debutnya berjudul Bersalah. Lewat lagu ini Peter Holly bercerita tentang perasaan mencintai yang terlalu dalam dan terlanjut menggantungkan harapan pada pasangannya. Namun pada akhirnya mempertanyakan perasaan pasangannya, karena dia menganggap bahwa segala upaya dan usaha tak bersambut baik.

(Aldhi Chandra Setiawan)