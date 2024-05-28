...

Warga Halmahera Selatan yang Berada di Daerah 3T Kesulitan Air Bersih

Andri Saputra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 28 Mei 2024 13:32 WIB
Warga membawa jarigen berisi air bersih dengan perahu ketinting.
Tiga orang warga mengisi air berih ke dalam jariken saat mengambil air di sumur galian Desa Tawabi.
Tiga orang warga mengisi air berih ke dalam jariken saat mengambil air di sumur galian Desa Tawabi, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Selasa (28/5/2024). Desa Tawabi yang dihuni sekitar 135 kepala keluarga (KK) dan berada di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) itu masih kesulitan mendapatkan air bersih sehingga mereka terpaksa harus menyebrang ke Pulau Wiring menggunakan perahu ketinting dengan menempuh jarak sekitar 500 meter untuk mengambil air dari sumur-sumur galian dekat bibir pantai guna kebutuhan sehari-hari. ANTARA FOTO/Andri Saputra/tom.

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)

