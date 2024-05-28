38 finalis Miss Indonesia saat mengunjungi ruang redaksi iNews Media Group di iNews Tower, Jakarta, Selasa (28/5/2024). Beragam kegiatan dilakukan oleh 38 finalis Miss Indonesia 2024 yang saat ini tengah menjalani karantina. Selama kurang lebih dua minggu, mereka ditempa untuk mengasah kemampuan dan mendapat pelajaran berharga.

Salah satunya saat berkesempatan untuk mendatangi iNews Tower untuk melihat proses produksi program televisi dan radio di iNews Media Group yang menjadi bagian dari MNC Media.

Ke-38 finalis Miss Indonesia 2024 pun bertemu dengan Pemimpin Redaksi MNCTV, RCTI, dan Okezone untuk mendapat pemaparan mengenai dunia jurnalistik. Termasuk di dalamnya mengenal lebih dekat MNC Media.

Lalu, mereka diajak berkeliling studio untuk merasakan siaran di televisi dan radio. Mereka didampingi oleh Bayu Pradhana, salah satu news anchor dari iNews Media Group.

Sebagaimana diketahui, seluruh finalis akan memperebutkan mahkota dan gelar Miss Indonesia 2024 pada malam final, atau malam penobatan yang akan digelar pada Rabu 29 Mei mendatang untuk menggantikan Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa.

(Aldhi Chandra Setiawan)