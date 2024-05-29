Ketua Majellis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Besar, Tengku Nasruddin (kanan) melakukan tradisi peusijuk (tepung tawar) kepada jamaah calon haji (JCH) kloter pertama saat pelepasan menuju asrama haji embarkasi Aceh di Masjid Baitul Makmur, kabupaten Aceh Besar, Aceh, Selasa (28/5/2024). Sebanyak 393 jamaah calon haji yang tergabung dalam kloter pertama asal Kabupaten Aceh Besar dan Sabang itu akan diberangkatkan ke Arab Saudi melalui embarkasi Aceh. ANTARA FOTO/Ampelsa/Spt.

(Ampelsa/ANTARA FOTO)