Tradisi Peusijuk Calon Jamaah Haji Kloter Pertama Aceh Besar

Ampelsa/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 29 Mei 2024 08:05 WIB
Jamaah calon haji JCH kloter pertama bersiap mengikuti tradisi peusijuk tepung tawar .
Ketua Majellis Permusyawaratan Ulama MPU Kabupaten Aceh Besar, Tengku Nasruddin kanan melakukan tradisi peusijuk tepung tawar .
Ketua Majellis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Besar, Tengku Nasruddin (kanan) melakukan tradisi peusijuk (tepung tawar) kepada jamaah calon haji (JCH) kloter pertama saat pelepasan menuju asrama haji embarkasi Aceh di Masjid Baitul Makmur, kabupaten Aceh Besar, Aceh, Selasa (28/5/2024). Sebanyak 393 jamaah calon haji yang tergabung dalam kloter pertama asal Kabupaten Aceh Besar dan Sabang itu akan diberangkatkan ke Arab Saudi melalui embarkasi Aceh. ANTARA FOTO/Ampelsa/Spt.

(Ampelsa/ANTARA FOTO)

