...

Miss Sumut Monica Sembiring Juara Miss Indonesia 2024

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 29 Mei 2024 23:42 WIB
Monica Sembiring, wakil Provinsi Sumatera Utara, berhasil merebut mahkota Miss Indonesia 2024.
Monica Sembiring, wakil Provinsi Sumatera Utara, berhasil merebut mahkota Miss Indonesia 2024.
Monica Sembiring, wakil Provinsi Sumatera Utara, berhasil merebut mahkota Miss Indonesia 2024.
Monica Sembiring, wakil Provinsi Sumatera Utara, berhasil merebut mahkota Miss Indonesia 2024.
Monica Sembiring, wakil Provinsi Sumatera Utara, berhasil merebut mahkota Miss Indonesia 2024.
Monica Sembiring, wakil Provinsi Sumatera Utara, berhasil merebut mahkota Miss Indonesia 2024.
Monica Sembiring, wakil Provinsi Sumatera Utara, berhasil merebut mahkota Miss Indonesia 2024.
A A A

Juara Miss Indonesia 2024 Monica Sembiring (tengah) bersama Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa (kiri) dan Miss World Miss World 2023 Krystyna Pyszkova (kanan) dalam penyematan mahkota Miss Indonesia di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

 

Monica Sembiring, wakil Provinsi Sumatera Utara, berhasil merebut mahkota Miss Indonesia 2024. Monica terpilih sebagai pemenang Miss Indonesia 2024 setelah melewati top 17 dan melaju ke top 5.

 

Berikut daftar lengkap pemenang Miss Indonesia 2024.

 

Miss Indonesia 2024 Terpilih Monica Sembiring - Sumatera Utara 

Runner Up Pertama Miss D.I.Y - Adity Clarit

Runner Up Kedua Miss Bali - Anna Dananjaya

Runner Up Ketiga Miss DKI Jakarta - Priyanka Ariffia

Runner Up Keempat Miss Aceh - Arindina Taim

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Valencia Tanoesoedibjo Optimistis Sporstive+ Kolaborasi RCTI+ dan TS Media Jadi Role Model Gen Z

Valencia Tanoesoedibjo Optimistis Sporstive+ Kolaborasi RCTI+ dan TS Media Jadi Role Model Gen Z

Aksi 21 Tahun Munir: Aktivis Mendesak Komnas HAM Segera Tuntaskan Kasus

Aksi 21 Tahun Munir: Aktivis Mendesak Komnas HAM Segera Tuntaskan Kasus

25.000 Pelari Ramaikan Milo ACTIV Indonesia Race 2025 di Jakarta

25.000 Pelari Ramaikan Milo ACTIV Indonesia Race 2025 di Jakarta

Kemendiktisaintek dan Kalbe Dorong Hilirisasi Riset lewat RKSA 2025

Kemendiktisaintek dan Kalbe Dorong Hilirisasi Riset lewat RKSA 2025

Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Lepas Kontingen Biliar ke SEA Games 2025, Targetkan 3 Emas

Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Lepas Kontingen Biliar ke SEA Games 2025, Targetkan 3 Emas

CFD Bundaran HI Jadi Panggung Kebersamaan Penyandang Disabilitas

CFD Bundaran HI Jadi Panggung Kebersamaan Penyandang Disabilitas

Kampanye Bersama Akhiri Kekerasan Digital Terhadap Wanita dan Anak

Kampanye Bersama Akhiri Kekerasan Digital Terhadap Wanita dan Anak

Solidaritas Kemanusiaan: PIS Bantu Masyarakat Terdampak Banjir di Tiga Provinsi

Solidaritas Kemanusiaan: PIS Bantu Masyarakat Terdampak Banjir di Tiga Provinsi

Cari Berita Lain Di Sini