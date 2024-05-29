Juara Miss Indonesia 2024 Monica Sembiring (tengah) bersama Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa (kiri) dan Miss World Miss World 2023 Krystyna Pyszkova (kanan) dalam penyematan mahkota Miss Indonesia di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Monica Sembiring, wakil Provinsi Sumatera Utara, berhasil merebut mahkota Miss Indonesia 2024. Monica terpilih sebagai pemenang Miss Indonesia 2024 setelah melewati top 17 dan melaju ke top 5.

Berikut daftar lengkap pemenang Miss Indonesia 2024.

Miss Indonesia 2024 Terpilih Monica Sembiring - Sumatera Utara

Runner Up Pertama Miss D.I.Y - Adity Clarit

Runner Up Kedua Miss Bali - Anna Dananjaya

Runner Up Ketiga Miss DKI Jakarta - Priyanka Ariffia

Runner Up Keempat Miss Aceh - Arindina Taim

(Aldhi Chandra Setiawan)