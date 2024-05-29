...

Timnas Putri Indonesia Menang Telak 5-1 Atas Timnas Putri Singapura

Isra Triansyah, Jurnalis · Rabu 29 Mei 2024 07:34 WIB
Timnas Putri Indonesia menang telak dengan skor 5-1.
Timnas Putri Indonesia menang telak dengan skor 5-1.
Timnas Putri Indonesia menang telak dengan skor 5-1.
Timnas Putri Indonesia menang telak dengan skor 5-1.
Timnas Putri Indonesia menang telak dengan skor 5-1.
A A A

Selebrasi pesepak bola Timnas putri Indonesia Marsela Awi (tengah) Bersama rekan setimnya usai mencetak gol ke gawang Timnas wanita Singapura  dalam ajang pertandingan persahabatan internasional yang berlangsung di Stadion Madya, Jakarta, pada Selasa (28/5/2024).

 

Kemenangan Indonesia tercipta berkat brace yang masing-masing dicetak oleh Marsela Yuliana (11',66') dan Claudia Scheunemann (63', 87'p), serta Reva Oktaviani (90+5'). Sementara, balasan Singapura tercipta berkat kontribusi Dorchas Chu (19').

(Isra Triansyah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pameran Industri Manufaktur 2025 Digelar di JIExpo Kemayoran

Pameran Industri Manufaktur 2025 Digelar di JIExpo Kemayoran

Erick Thohir Resmi Kukuhkan Kontingen Merah Putih Jelang SEA Games 2025

Erick Thohir Resmi Kukuhkan Kontingen Merah Putih Jelang SEA Games 2025

Presiden Prabowo Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Sampaikan Doa untuk Bangsa

Presiden Prabowo Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Sampaikan Doa untuk Bangsa

Pameran Nasional Haluan Merah Putih: Menapaki Program Prioritas Indonesia

Pameran Nasional Haluan Merah Putih: Menapaki Program Prioritas Indonesia

Banjir Rob Landa Pesisir Jakarta Utara

Banjir Rob Landa Pesisir Jakarta Utara

Wapres Tinjau Tapsel, BNPB Diminta Pastikan Kebutuhan Dasar Penyintas Bencana Terpenuh

Wapres Tinjau Tapsel, BNPB Diminta Pastikan Kebutuhan Dasar Penyintas Bencana Terpenuh

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Cari Berita Lain Di Sini