Selebrasi pesepak bola Timnas putri Indonesia Marsela Awi (tengah) Bersama rekan setimnya usai mencetak gol ke gawang Timnas wanita Singapura dalam ajang pertandingan persahabatan internasional yang berlangsung di Stadion Madya, Jakarta, pada Selasa (28/5/2024).

Kemenangan Indonesia tercipta berkat brace yang masing-masing dicetak oleh Marsela Yuliana (11',66') dan Claudia Scheunemann (63', 87'p), serta Reva Oktaviani (90+5'). Sementara, balasan Singapura tercipta berkat kontribusi Dorchas Chu (19').

(Isra Triansyah)