Bawakan Lagu Heavy Rotation, JKT 48 Ramaikan RCTI Premium Sports 2024 di JIS

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Sabtu 01 Juni 2024 09:57 WIB
JKT48 ikut memeriahkan perhelatan RCTI Premium Sports yang diselenggarakan di Jakarta Internasional Stadium JIS .
JKT48 ikut memeriahkan perhelatan RCTI Premium Sports yang diselenggarakan di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Jakarta Utara, pada Kamis (30/5/2024) malam. 

 

Di awal penampilan mereka, grup idol Indonesia yang terdiri dari 11 personel gadis cantik itu tampil kompak dengan seragam yang dibalut jubah hitam. Para personel JKT48 membuka penampilan mereka di atas panggung yang berdiri di atas lapangan hijau JIS itu, dengan lagu berjudul Magic Hour dan ditutup lagu Heavy Rotation.

 

Dengan ciri khas pembawaan mereka yang ceria, para personel JKT48 sukses menghibur penonton yang duduk di berbagai tribun dengan tarian mereka yang kompak. Terutama, para penonton remaja yang tampak tak kalah antusias berjoget mengikuti gerakan para personel JKT48. 

(Aldhi Chandra Setiawan)

