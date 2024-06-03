Momen pemain Venezia yang juga pemain Timnas Indonesia Jay Idzes mengalungkan bendera Merah Putih usai laga final playoff Serie B Italia.

Tim Jay Idzes Venezia FC memastikan diri promosi ke Serie A 2024-2025. Kepastian itu terjadi usai Leoni Alati (julukan Venezia FC) berhasil mengakahkan Cremonese di final playoff.

Bermain tanpa gol di leg pertama, Venezia FC menang tipis 1-0 di leg kedua. Gol tunggal dari Christian Gytkjaer membawa Venezia meraih kemenangan di laga kali ini.

(Foto: Instagram @jayidzes)

(Heru Haryono)