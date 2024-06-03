...

Momen Jay Idzes Bawa Bendera Merah Putih Usai Berhasil Bawa Venezia Promosi ke Serie A

Heru Haryono, Jurnalis · Senin 03 Juni 2024 11:06 WIB
Momen pemain Venezia yang juga pemain Timnas Indonesia Jay Idzes mengalungkan bendera Merah Putih usai laga final playoff.
Momen pemain Venezia yang juga pemain Timnas Indonesia Jay Idzes mengalungkan bendera Merah Putih usai laga final playoff.
Momen pemain Venezia yang juga pemain Timnas Indonesia Jay Idzes mengalungkan bendera Merah Putih usai laga final playoff Serie B Italia.

 

Tim Jay Idzes Venezia FC memastikan diri promosi ke Serie A 2024-2025. Kepastian itu terjadi usai Leoni Alati (julukan Venezia FC) berhasil mengakahkan Cremonese di final playoff.

 

Bermain tanpa gol di leg pertama, Venezia FC menang tipis 1-0 di leg kedua. Gol tunggal dari Christian Gytkjaer membawa Venezia meraih kemenangan di laga kali ini.

 

(Foto: Instagram @jayidzes)

(Heru Haryono)

