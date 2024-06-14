...

Tradisi Meugang Kecil Idul adha Masyarakat Aceh

Syifa Yulinnas/ Antara Foto, Jurnalis · Jum'at 14 Juni 2024 14:07 WIB
Masyarakat Aceh merayakan tradisi Meugang dengan menu utama masakan daging.
Masyarakat Aceh merayakan tradisi Meugang dengan menu utama masakan daging.
A A A

Pedagang musiman mempersiapkan daging kerbau pesanan pembeli pada tradisi meugang kecil (pertama) hari raya Idul Adha di Desa Seneubok, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Jumat (14/6/2024). Masyarakat Aceh merayakan tradisi Meugang dengan menu utama masakan daging yang dalam setahun digelar saat menyambut bulan suci Ramadhan, jelang Idul Fitri dan jelang Idul Adha dengan harga daging sapi dan kerbau berkisar Rp160 ribu hingga Rp170 ribu per kilogram. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/foc.

(Syifa Yulinnas/ Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Cari Berita Lain Di Sini