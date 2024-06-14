Pedagang musiman mempersiapkan daging kerbau pesanan pembeli pada tradisi meugang kecil (pertama) hari raya Idul Adha di Desa Seneubok, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Jumat (14/6/2024). Masyarakat Aceh merayakan tradisi Meugang dengan menu utama masakan daging yang dalam setahun digelar saat menyambut bulan suci Ramadhan, jelang Idul Fitri dan jelang Idul Adha dengan harga daging sapi dan kerbau berkisar Rp160 ribu hingga Rp170 ribu per kilogram. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/foc.

(Syifa Yulinnas/ Antara Foto)