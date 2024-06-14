Ketua MNC Peduli Syafril Nasution menerima penyaluran hewan kurban secara simbolik dari 57 unit usaha MNC grup dan perusahaan mitra di Loby iNews Tower, Jakarta, Jumat (14/6/2024). MNC Peduli menyalurkan hewan kurban berupa sapi dan kambing dalam menyambut perayaan Idul Adha 1445 Hijriah pada tahun ini. MNC Peduli menyalurkan hewan kurban tersebut yang didonasikan dari 57 unit usaha MNC grup dan perusahaan mitra lainnya.

Hewan kurban yang terkumpul akan disalurkan baik secara langsung kepada warga maupun melalui berbagai institusi. Pada kesempatan ini, secara simbolis juga langsung diserahkan hewan kurban kepada Masjid Raudhatul Jannah Kebon Jeruk dan Masjid Bimantara Kebon Sirih.

(Aldhi Chandra Setiawan)