Sejumlah anak-anak bermain wahana permainan yang berada di Tebet Eco Park, Jakarta, Selasa (18/6/2024). Tebet Eco Park menjadi pilihan warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu libur hari terakhir pada Hari Raya Idul Adha 2024.

Tebet Eco Park adalah taman kota yang memiliki luas sekitar tujuh hektare dipenuhi tanaman rimbun sehingga terlihat begitu asri dan sunyi, meski berada di tengah kota.

Pengunjung yang datang bersama anak-anak mereka dapat bermain di wahana permainan yang cukup besar dan nyaman. Beberapa permainan yang tersedia di antaranya mini trampolin, beberapa seluncuran, beberapa permainan ketangkasan, hingga jungkat-jungkit.

(Aldhi Chandra Setiawan)