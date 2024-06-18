...

Menghabiskan Libur Terakhir Idul Adha di Tebet Eco Park

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 18 Juni 2024 17:26 WIB
Tebet Eco Park menjadi pilihan warga untuk menghabiskan waktu libur hari terakhir pada Hari Raya Idul Adha 2024.
Tebet Eco Park menjadi pilihan warga untuk menghabiskan waktu libur hari terakhir pada Hari Raya Idul Adha 2024.
Tebet Eco Park menjadi pilihan warga untuk menghabiskan waktu libur hari terakhir pada Hari Raya Idul Adha 2024.
Tebet Eco Park menjadi pilihan warga untuk menghabiskan waktu libur hari terakhir pada Hari Raya Idul Adha 2024.
Tebet Eco Park menjadi pilihan warga untuk menghabiskan waktu libur hari terakhir pada Hari Raya Idul Adha 2024.
Tebet Eco Park menjadi pilihan warga untuk menghabiskan waktu libur hari terakhir pada Hari Raya Idul Adha 2024.
A A A

Sejumlah anak-anak bermain wahana permainan yang berada di Tebet Eco Park, Jakarta, Selasa (18/6/2024). Tebet Eco Park menjadi pilihan warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu libur hari terakhir pada Hari Raya Idul Adha 2024.

 

Tebet Eco Park adalah taman kota yang memiliki luas sekitar tujuh hektare dipenuhi tanaman rimbun sehingga terlihat begitu asri dan sunyi, meski berada di tengah kota.

 

Pengunjung yang datang bersama anak-anak mereka dapat bermain di wahana permainan yang cukup besar dan nyaman. Beberapa permainan yang tersedia di antaranya mini trampolin, beberapa seluncuran, beberapa permainan ketangkasan, hingga jungkat-jungkit.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Cari Berita Lain Di Sini