Pemain Timnas Prancis Kylian Mbappe berdarah dibagian hidung usai berbenturan dengan pemain belakang Austria dalam kualifikasi Grup D Piala Eropa di Dusseldorf Arena, Jerman, Selasa (18/6/2024) dini hari WIB. Kylian Mbappe harus mengalami patah hidung, namun tidak perlu menjalankan operasi dan Mbappe sudah diizinkan pulang dari rumah sakit usai jalani perawatan.

Dalam pertandingan tersebut Les Bleus julukan Timnas Prancis berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Austria, sebuah gol bunuh diri dari Maximillian Wober pada menit ke-38.

(Reuters)