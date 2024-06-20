Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto (tengah kiri) didampingi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah kanan) menyapa wartawan usai menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dalam upacara penyematan yang berlangsung tertutup di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (20/6/2024). Bintang Bhayangkara Utama tersebut merupakan tanda kehormatan dari pemerintah yang diberikan kepada mereka yang dianggap berjasa luar biasa melampaui kewajibannya memajukan Kepolisian Negara Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nym.

(Aprillio Akbar/ANTARA FOTO)