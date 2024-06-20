...

PSSI dan PT Liga Indonesia Baru Umumkan Kick Off Liga 1 Dimulai 9 Agustus 2024

Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 20 Juni 2024 22:03 WIB
PSSI dan PT Liga Indonesia Baru LIB resmi mengumumkan Liga 1 musim 2024 1025 berlangsung pada 9 Agustus 2024.
PSSI dan PT Liga Indonesia Baru LIB resmi mengumumkan Liga 1 musim 2024 1025 berlangsung pada 9 Agustus 2024.
A A A

Ketum PSSI Erick Thohir (kanan) bersama Dirut PT LIB Ferry Paulus (kiri) menyampaikan konferensi pers terkait perkembangan agenda tim nasional dan Liga Indonesia di Gedung Danareksa, Jakarta, Kamis (20/6/2024). PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) resmi mengumumkan Liga 1 musim 2024/1025 berlangsung pada 9 Agustus 2024 dengan laga perdana antara Persib Bandung melawan PSBS Biak serta LIB memastikan jadwal telah tersusun sampai tiga musim ke depan dan juga tidak ada bentrok antara kompetisi dan agenda tim nasional. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

 

(Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Dedikasi Kemanusiaan di Sumatra Barat, Indonesia CARE Terima Penghargaan Daerah

Dedikasi Kemanusiaan di Sumatra Barat, Indonesia CARE Terima Penghargaan Daerah

Menhut Raja Juli Antoni Lepasliarkan Dua Orangutan, Tegaskan Komitmen Perlindungan Satwa Endemik

Menhut Raja Juli Antoni Lepasliarkan Dua Orangutan, Tegaskan Komitmen Perlindungan Satwa Endemik

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Cari Berita Lain Di Sini