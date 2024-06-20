Ketum PSSI Erick Thohir (kanan) bersama Dirut PT LIB Ferry Paulus (kiri) menyampaikan konferensi pers terkait perkembangan agenda tim nasional dan Liga Indonesia di Gedung Danareksa, Jakarta, Kamis (20/6/2024). PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) resmi mengumumkan Liga 1 musim 2024/1025 berlangsung pada 9 Agustus 2024 dengan laga perdana antara Persib Bandung melawan PSBS Biak serta LIB memastikan jadwal telah tersusun sampai tiga musim ke depan dan juga tidak ada bentrok antara kompetisi dan agenda tim nasional. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

(Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO)