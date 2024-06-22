Seniman memperagakan Silat Betawi di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (22/6/2024). Hotel Borobudur menggelar acara Discover Jakarta Heritage, acara ini bertujuan untuk merayakan ulang tahun ke-50 hotel serta ulang tahun ke-497 Kota Jakarta.

Serta memperkenalkan dan merayakan kekayaan budaya dan sejarah Jakarta, acara ini menampilkan berbagai pertunjukan dan kegiatan menarik yang menggambarkan perjalanan sejarah kota ini.

Melalui acara ini berharap dapat menginspirasi masyarakat untuk lebih mencintai dan melestarikan sejarah serta budaya Jakarta.

(Heru Haryono)