RUPST Media Nusantara Citra Tahun Buku 2023

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 24 Juni 2024 21:04 WIB
Sepanjang 2023, MNCN mencatatkan laba bersih senilai Rp1,09 triliun.
(Ki-Ka) Direktur Tantan Sumartana, Direktur Cahyarina Agustina Asri, Direktur Utama Noersing, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Muhammad Zainul Majdi, Komisaris Syafril Nasution Direktur Dini Aryanti Putri, Direktur Ruby Panjaitan  berfoto usai RPUST Media Nusantara Citra (MNCN) di Jakarta, Senin (24/6/2024).

PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) merampungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada hari ini. Sejumlah agenda telah disepakati, termasuk penggunaan laba bersih tahun buku 2023. Sepanjang 2023, MNCN mencatatkan laba bersih senilai Rp1,09 triliun, dengan laba yang distribusikan untuk entitas induk mencapai Rp1,03 triliun.

(Aldhi Chandra Setiawan)

