Penyanyi dangdut Mayangsari saat menjadi narasumber acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Senin (24/6/2024). Mayangsari merupakan seorang penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Kontes Ambyar Indonesia MNCTV 2023. Penyanyi yang berasal dari Banyuwangi ini menempatkan posisi Runner Up.

Single pertama Mayangsari berjudul “Sebat Sek Maseh” ciptaan Ishal Musik rilis pada tahun 2023. Belum lama ini, Mayangsari kembali merilis single terbarunya berjudul Cekap Semanten. Lagu ini bercerita tentang seorang wanita yang sudah tidak bisa melanjutkan hubungan dengan kekasihnya karena sudah lelah disakiti berulang kali.

(Aldhi Chandra Setiawan)