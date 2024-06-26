(Kiri-Kanan) Komisaris MNC Energy Investments Hartono Tanoesoedibjo, Presiden Komisaris MNC Energy Investments Hamidin, Presiden Direktur MNC Energy Investments Suryo Eko Hadianto, Direktur MNC Energy Investments Santi Paramita, Direktur MNC Energy Investments Kushindrarto dan Wakil Presiden Direktur MNC Energy Investments Henry Suparman berfoto usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 PT MNC Energy Investments Tbk di iNews Tower, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) sukses menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 dan Luar Biasa (RUPSLB).

PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) meyakini cadangan batubara akan terus bertambah seiring dengan proses eksplorasi yang menunjukkan temuan baru. Tercatat hingga saat ini, cadangan batubara IATA mencapai 386,6 juta metrik ton dari 25% total luas area penambangan sebesar 72.478 hektare.

Presiden Direktur IATA, Suryo Eko Hadianto mengatakan, kegiatan eksplorasi masih terus dilakukan secara bertahap pada 80% sisa area penambangan. Ia memperkirakan sampai akhir tahun, cadangan batubara IATA itu bisa mendekati angka 500 juta MT.