...

MNC Energy Investments Targetkan Cadangan Batubara Tembus 500 Juta MT Akhir Tahun 2024

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 26 Juni 2024 19:12 WIB
PT MNC Energy Investments Tbk IATA sukses menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST Tahun Buku 2023 dan Luar Biasa RUPSLB .
PT MNC Energy Investments Tbk IATA sukses menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST Tahun Buku 2023 dan Luar Biasa RUPSLB .
PT MNC Energy Investments Tbk IATA sukses menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST Tahun Buku 2023 dan Luar Biasa RUPSLB .
PT MNC Energy Investments Tbk IATA sukses menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST Tahun Buku 2023 dan Luar Biasa RUPSLB .
PT MNC Energy Investments Tbk IATA sukses menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST Tahun Buku 2023 dan Luar Biasa RUPSLB .
A A A

(Kiri-Kanan) Komisaris MNC Energy Investments Hartono Tanoesoedibjo, Presiden Komisaris MNC Energy Investments Hamidin, Presiden Direktur MNC Energy Investments Suryo Eko Hadianto, Direktur MNC Energy Investments Santi Paramita, Direktur MNC Energy Investments Kushindrarto dan Wakil Presiden Direktur MNC Energy Investments Henry Suparman berfoto usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 PT MNC Energy Investments Tbk di iNews Tower, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) sukses menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 dan Luar Biasa (RUPSLB). 

 

PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) meyakini cadangan batubara akan terus bertambah seiring dengan proses eksplorasi yang menunjukkan temuan baru. Tercatat hingga saat ini, cadangan batubara IATA mencapai 386,6 juta metrik ton dari 25% total luas area penambangan sebesar 72.478 hektare. 

 

Presiden Direktur IATA, Suryo Eko Hadianto mengatakan, kegiatan eksplorasi masih terus dilakukan secara bertahap pada 80% sisa area penambangan. Ia memperkirakan sampai akhir tahun, cadangan batubara IATA itu bisa mendekati angka 500 juta MT. 

 

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Konferensi Pers Pemberlakuan UU KUHP dan KUHAP

Konferensi Pers Pemberlakuan UU KUHP dan KUHAP

Sidang Perdana Dakwaan Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Hadir di Pengadilan

Sidang Perdana Dakwaan Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Hadir di Pengadilan

Pengemudi Ojek Daring Hadiri Sidang Pembacaan Dakwaan Nadiem Makarim

Pengemudi Ojek Daring Hadiri Sidang Pembacaan Dakwaan Nadiem Makarim

Hari Pertama Kerja 2026, Contra Flow Diberlakukan di Tol Dalam Kota

Hari Pertama Kerja 2026, Contra Flow Diberlakukan di Tol Dalam Kota

Usai Libur Tahun Baru, Kepadatan Lalu Lintas Kembali Terjadi di Jakarta

Usai Libur Tahun Baru, Kepadatan Lalu Lintas Kembali Terjadi di Jakarta

Suasana Arus Balik Nataru di Terminal Kampung Rambutan

Suasana Arus Balik Nataru di Terminal Kampung Rambutan

Kinerja Operasional Berkelanjutan, Pupuk Kaltim Tutup Tahun Produksi 2025 dengan Capaian Positif

Kinerja Operasional Berkelanjutan, Pupuk Kaltim Tutup Tahun Produksi 2025 dengan Capaian Positif

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Cari Berita Lain Di Sini