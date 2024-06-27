(ki-ka) CFO MVN Group Herman Kusno, Komisaris PT MNC Sky Vision Ahmad Rofiq dan Direktur PT MNC Sky Vision Yohanes Yudistira berfoto dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT MNC Sky Vision di iNews Tower, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Dalam agenda tersebut dibahas audit kinerja laporan keuangan tahun buku 2023, serta perubahan susunan direksi dan komisaris.

Pemegang saham sepakat menerima pengunduran diri Ade Tjendra dan Tito Abdullah masing-masing selaku Komisaris Utama dan Komisaris digantikan oleh Ruby Panjaitan serta Rachmat Nurhadi selaku Komisaris Utama dan Komisaris perseroan yang berlaku efektif sejak hari ini.

Selain itu, pemegang saham juga menyetujui pergantian Direktur Utama dari yang sebelumnya Hari Susanto menjadi Endang Mayawati. Dengan berbagai perubahan tersebut, maka susunan dewan komisaris dan direksi perseroan menjadi sebagai berikut.

Komisaris Utama: Ruby Panjaitan

Komisaris: Rachmat Nurhadi

Komisaris Independen: Ahmad Rofiq

Dewan Direksi:

Direktur Utama: Endang Mayawati

Wakil Direktur Utama: Herman Kusno

Direktur: Yohanes Yudhistira

Direktur: Adita widyansari

Direktur: Ruby Budiman

Direktur: Henry Wijadi

(Aldhi Chandra Setiawan)