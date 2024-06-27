...

RUPST MNC Sky Vision Sepakat Rombak Jajaran Direksi dan Komisaris

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 27 Juni 2024 16:15 WIB
Dalam agenda RUPST dibahas audit kinerja laporan keuangan tahun buku 2023, serta perubahan susunan direksi dan komisaris.
Dalam agenda RUPST dibahas audit kinerja laporan keuangan tahun buku 2023, serta perubahan susunan direksi dan komisaris.
Dalam agenda RUPST dibahas audit kinerja laporan keuangan tahun buku 2023, serta perubahan susunan direksi dan komisaris.
Dalam agenda RUPST dibahas audit kinerja laporan keuangan tahun buku 2023, serta perubahan susunan direksi dan komisaris.
Dalam agenda RUPST dibahas audit kinerja laporan keuangan tahun buku 2023, serta perubahan susunan direksi dan komisaris.
Dalam agenda RUPST dibahas audit kinerja laporan keuangan tahun buku 2023, serta perubahan susunan direksi dan komisaris.
A A A

(ki-ka) CFO MVN Group Herman Kusno, Komisaris PT MNC Sky Vision Ahmad Rofiq dan Direktur PT MNC Sky Vision Yohanes Yudistira berfoto dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT MNC Sky Vision di iNews Tower, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Dalam agenda tersebut dibahas audit kinerja laporan keuangan tahun buku 2023, serta perubahan susunan direksi dan komisaris.

 

Pemegang saham sepakat menerima pengunduran diri Ade Tjendra dan Tito Abdullah masing-masing selaku Komisaris Utama dan Komisaris digantikan oleh Ruby Panjaitan serta Rachmat Nurhadi selaku Komisaris Utama dan Komisaris perseroan yang berlaku efektif sejak hari ini.

 

Selain itu, pemegang saham juga menyetujui pergantian Direktur Utama dari yang sebelumnya Hari Susanto menjadi Endang Mayawati. Dengan berbagai perubahan tersebut, maka susunan dewan komisaris dan direksi perseroan menjadi sebagai berikut.

 

Komisaris Utama: Ruby Panjaitan 

Komisaris: Rachmat Nurhadi 

Komisaris Independen: Ahmad Rofiq 

 

Dewan Direksi: 

Direktur Utama: Endang Mayawati 

Wakil Direktur Utama: Herman Kusno 

Direktur: Yohanes Yudhistira 

Direktur: Adita widyansari

Direktur: Ruby Budiman 

Direktur: Henry Wijadi

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Defisit APBN 2025 Tembus 2,92 Persen

Defisit APBN 2025 Tembus 2,92 Persen

Ratusan Buruh Konvoi dari Bekasi, Tolak UMP Jabar dan DKI Jakarta

Ratusan Buruh Konvoi dari Bekasi, Tolak UMP Jabar dan DKI Jakarta

Sidang Kasus Chromebook, JPU Kejagung Tolak Eksepsi Nadiem Makarim

Sidang Kasus Chromebook, JPU Kejagung Tolak Eksepsi Nadiem Makarim

Sidang Lanjutan Kasus Narkotika, Ammar Zoni Diperiksa sebagai Terdakwa

Sidang Lanjutan Kasus Narkotika, Ammar Zoni Diperiksa sebagai Terdakwa

Sidang Putusan Sela, Eksepsi Delpedro dkk Ditolak Hakim

Sidang Putusan Sela, Eksepsi Delpedro dkk Ditolak Hakim

Ahli Hukum Perdata Tegaskan Gugatan CMNP Salah Pihak, Broker Tak Bisa Digugat

Ahli Hukum Perdata Tegaskan Gugatan CMNP Salah Pihak, Broker Tak Bisa Digugat

Sidang Putusan Jiwasraya: Isa Rachmatarwata Dijatuhi Hukuman 1,5 Tahun

Sidang Putusan Jiwasraya: Isa Rachmatarwata Dijatuhi Hukuman 1,5 Tahun

Permintaan Vaksin Influenza Meningkat di Tengah Kekhawatiran Super Flu

Permintaan Vaksin Influenza Meningkat di Tengah Kekhawatiran Super Flu

Cari Berita Lain Di Sini