(ki-ka) CFO MVN Group Herman Kusno, Komisaris PT MNC Sky Vision Ahmad Rofiq dan Direktur PT MNC Sky Vision Yohanes Yudistira berfoto dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT MNC Sky Vision di iNews Tower, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Dalam agenda tersebut dibahas audit kinerja laporan keuangan tahun buku 2023, serta perubahan susunan direksi dan komisaris.
Pemegang saham sepakat menerima pengunduran diri Ade Tjendra dan Tito Abdullah masing-masing selaku Komisaris Utama dan Komisaris digantikan oleh Ruby Panjaitan serta Rachmat Nurhadi selaku Komisaris Utama dan Komisaris perseroan yang berlaku efektif sejak hari ini.
Selain itu, pemegang saham juga menyetujui pergantian Direktur Utama dari yang sebelumnya Hari Susanto menjadi Endang Mayawati. Dengan berbagai perubahan tersebut, maka susunan dewan komisaris dan direksi perseroan menjadi sebagai berikut.
Komisaris Utama: Ruby Panjaitan
Komisaris: Rachmat Nurhadi
Komisaris Independen: Ahmad Rofiq
Dewan Direksi:
Direktur Utama: Endang Mayawati
Wakil Direktur Utama: Herman Kusno
Direktur: Yohanes Yudhistira
Direktur: Adita widyansari
Direktur: Ruby Budiman
Direktur: Henry Wijadi
(Aldhi Chandra Setiawan)