Hasil RUPST MNC Vision Network Rombak Jajaran Direksi dan Komisaris

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 27 Juni 2024 19:13 WIB
(ki-ka) Direktur PT MNC Vision Network Herman Kusno, Komisaris Utama PT MNC Vision Network Syafril Nasution dan Direktur PT MNC Vision Network Endang Mayawati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT MNC Vision Network di iNews Tower, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

 

PT MNC Vision Network Tbk (IPTV) telah merampungkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Sejumlah agenda rapat telah disetujui pemegang saham, termasuk perubahan susunan pengurus. Pemegang saham sepakat mengangkat Syafril Nasution sebagai Direktur Utama. Syafril menggantikan posisi Ade Tjendra yang mengundurkan diri.

 

Selain Ade Tjendra, perseroan juga menerima pengunduran diri Tito Abdullah dari kursi Direksi. Dengan berbagai perubahan tersebut, maka susunan dewan komisaris dan direksi perseroan menjadi sebagai berikut.

 

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Ruby Panjaitan

Komisaris: Mashudi Hamka

Komisaris Independen: Agus Mulyanto

Komisaris Independen: Sandy Wiguna

 

Dewan Direksi:

Direktur Utama: Syafril Nasution

Direktur: Herman Kusno

Direktur: Vera Tanamihardja

Direktur: Rachmat Nurhadi

Direktur: Gadis Ratnasari Sjahrir

(Aldhi Chandra Setiawan)

