Angkat Pariwisata Yogyakarta, Ribuan Peserta Berlari dalam MJM 2024 di Candi Prambanan

Heru Haryono, Jurnalis · Minggu 30 Juni 2024 20:41 WIB
Ribuan pelari ambil bagian dalam Mandiri Jogja Marathon di kawasan Candi Prambanan.
Ribuan pelari ambil bagian dalam Mandiri Jogja Marathon di kawasan Candi Prambanan, Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (30/6/2024). Memilih lokasi start dan finish di kawasan Candi Prambanan yang dilepas Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, event Mandiri Jogja Marathon (MJM) 2024 diikuti lebih 8000 pelari dari dalam dan luar negeri menyajikan rute-rute yang memperlihatkan keindahan alam dan kekayaan budaya lokal dengan melewati puluhan desa dan ragam wisata utama di Yogyakarta seperti Candi Prambanan, Candi Plaosan dan Monumen Taruna diharapkan bisa mendukung kekayaan budaya hingga ke tingkat internasional sehingga meningkatkan pariwisata di Yogyakarta dan Indonesia.

(Heru Haryono)

