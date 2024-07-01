...

Presiden Jokowi Periksa Pasukan saat HUT Ke-78 Bhayangkara di Monas

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 01 Juli 2024 21:18 WIB
Presiden Joko Widodo memeriksa pasukan saat upacara peringatan HUT ke-78 Bhayangkara.
Presiden Joko Widodo memeriksa pasukan saat upacara peringatan HUT ke-78 Bhayangkara.
Presiden Joko Widodo memeriksa pasukan saat upacara peringatan HUT ke-78 Bhayangkara.
Presiden Joko Widodo memeriksa pasukan saat upacara peringatan HUT ke-78 Bhayangkara.
Presiden Joko Widodo memeriksa pasukan saat upacara peringatan HUT ke-78 Bhayangkara.
A A A

Presiden Joko Widodo memeriksa pasukan saat upacara peringatan HUT ke-78 Bhayangkara di Kawasan Monas, Jakarta, Senin (1/7/2024). HUT ke-78 Bhayangkara mengangkat tema Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.

 

Upacara dan parade defile dan pertunjukan marching band Akademi Kepolisian serta terjun payung untuk memperingati HUT ke-78 Bhayangkara menjadi acara formal pada kegiatan tersebut. Untuk memeriahkan acara tersebut Polri telah menyiapkan booth makanan dan minuman secara gratis dari 150 UMKM untuk seluruh warga yang datang.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Kolaborasi Pemerintah Percepat Pembangunan Fisik dan Operasional Kopdes Merah Putih

Kolaborasi Pemerintah Percepat Pembangunan Fisik dan Operasional Kopdes Merah Putih

JIF Summit 2025: Langkah Strategis DKI Jakarta Menjadi Top Global City pada 2030

JIF Summit 2025: Langkah Strategis DKI Jakarta Menjadi Top Global City pada 2030

Nikita Mirzani Dituntut 11 Tahun Penjara atas Kasus Pemerasan dan TPPU

Nikita Mirzani Dituntut 11 Tahun Penjara atas Kasus Pemerasan dan TPPU

BPKH Selenggarakan ISEF ke-7: Memperkuat Tata Kelola dan Investasi Keuangan Haji Global

BPKH Selenggarakan ISEF ke-7: Memperkuat Tata Kelola dan Investasi Keuangan Haji Global

Pameran Wisata Makau di Jakarta, SJM Resorts Tawarkan Petualangan Wisata dan Kuliner

Pameran Wisata Makau di Jakarta, SJM Resorts Tawarkan Petualangan Wisata dan Kuliner

Presiden Prabowo Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Presiden Prabowo Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Presiden Prabowo Lantik Wakil Menteri, Kepala BP BUMN, dan Pejabat Kepresidenan

Presiden Prabowo Lantik Wakil Menteri, Kepala BP BUMN, dan Pejabat Kepresidenan

Cari Berita Lain Di Sini