Presiden Joko Widodo memeriksa pasukan saat upacara peringatan HUT ke-78 Bhayangkara di Kawasan Monas, Jakarta, Senin (1/7/2024). HUT ke-78 Bhayangkara mengangkat tema Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.

Upacara dan parade defile dan pertunjukan marching band Akademi Kepolisian serta terjun payung untuk memperingati HUT ke-78 Bhayangkara menjadi acara formal pada kegiatan tersebut. Untuk memeriahkan acara tersebut Polri telah menyiapkan booth makanan dan minuman secara gratis dari 150 UMKM untuk seluruh warga yang datang.

(Arif Julianto/okezone)