Sedihnya Pemain Slovakia Didepak Inggris dari Euro 2024

Reuters, Jurnalis · Senin 01 Juli 2024 10:29 WIB
Para pemain Timnas Slovakia bereaksi sedih usai dikalahkan Inggris.
Para pemain Timnas Slovakia bereaksi sedih usai dikalahkan Inggris dalam babak 16 besar uro 2024 di Arena AufSchalke, Jerman, Senin (1/7/2024) Dini hari WIB.

 

Meski unggul terlebih dahulu lewat gol Ivan Schranz menit ke-25, namub Slovakia harus mengakui ketangguhan pemain Inggris yang mengunah skor 2-1 pada inyury time, gol dicetak Jude Belingham menit 90+5 dan Harry Kane menit ke-91.

 

Dengan hasil ini langkah Slovakia terhenti dan harus pulang lebih awal dan Inggris melaju ke perempatfinal.

(Reuters)

