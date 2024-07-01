Para pemain Timnas Slovakia bereaksi sedih usai dikalahkan Inggris dalam babak 16 besar uro 2024 di Arena AufSchalke, Jerman, Senin (1/7/2024) Dini hari WIB.

Meski unggul terlebih dahulu lewat gol Ivan Schranz menit ke-25, namub Slovakia harus mengakui ketangguhan pemain Inggris yang mengunah skor 2-1 pada inyury time, gol dicetak Jude Belingham menit 90+5 dan Harry Kane menit ke-91.

Dengan hasil ini langkah Slovakia terhenti dan harus pulang lebih awal dan Inggris melaju ke perempatfinal.

(Reuters)