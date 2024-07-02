Ketua Harian Nasional I DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo silaturahmi politik ke Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024). Angela tiba bersama Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Michael Sianipar, Bendahara Umum Partai Perindo Angkie Yudistia dan Sekjen Ahmad Rofiq, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama S Langkun.

Kedatangan Angela Tanoesoedibjo dan rombongan angsung disambut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dan kader Demokrat lainnya.

(Aziz Indra)