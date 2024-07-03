...

Kasus Dugaan Asusila, DKPP Berhentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 03 Juli 2024 17:56 WIB
DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU terkait kasus dugaan asusila.
DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU terkait kasus dugaan asusila.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (tengah) didampingi anggota DKPP J Kristiadi (kiri), dan I Dewa Kade Wiarsa (kanan) memimpin sidang pembacaan putusan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan terlapor Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024). DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait kasus dugaan asusila. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga/aww.

(Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO)

