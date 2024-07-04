...

Nikita Mawarni Juara The Voice Kids Season 4 yang Kini Tumbuh Remaja Rilis Single Baru

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 04 Juli 2024 15:41 WIB
Niki Mawarmi juara The Voice Kids Season 4 kembali hadir dengan karya terbarunya.
Penyanyi Nikita Mawarni saat menjadi narasumber dalam acara Guest Star Okezone TV, iNews Tower, Jakarta, Rabu (3/7/2024). Niki Mawarmi juara The Voice Kids Season 4, kembali hadir dengan karya terbarunya. Setelah single Pangeran Datang, kali ini Niki hadir dengan tampilan yang lebih mature.

 

Melalui single ini Niki bertransformasi dari kids menjadi Niki yang remaja melalui single "Things I Didn't do". Things I didn't do merupakan sebuah single yang bercerita tentang seseorang yang selalu menyalah- kan kekasihnya dan merasa cemburu dengan apapun yang la lakukan.

(Aldhi Chandra Setiawan)

