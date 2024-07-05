Penjaga gawang Argentina Emiliano Martinez bereselebrasi usai bertanding melawan Ekuador dalam laga semfinal Copa America 2024 di NRG Stadium, AS, Jumat (5/7/2024). Argentina dipastikas lolos ke semfinal setelah menang lewat adu penalti.

Pertandingan berlangsung ketat sejak awal. Kedua tim bermain imbang 1-1 di waktu normal hingga laga harus berlanjut ke babak adu penalti. Emiliano Martinez jadi pahlawan Tim Tango dengan dua kali penyelamatannya di babak adu penalti, dengan skor akhir 4-2.

(Reuters)