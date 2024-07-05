...

Emiliano Martinez Pahlawan Kemenangan Argentina Atas Ekuador

Reuters, Jurnalis · Jum'at 05 Juli 2024 13:28 WIB
Penjaga gawang Argentina Emiliano Martinez bereselebrasi usai bertanding melawan Ekuador.
Penjaga gawang Argentina Emiliano Martinez bereselebrasi usai bertanding melawan Ekuador.
Penjaga gawang Argentina Emiliano Martinez bereselebrasi usai bertanding melawan Ekuador.
Penjaga gawang Argentina Emiliano Martinez bereselebrasi usai bertanding melawan Ekuador.
A A A

Penjaga gawang Argentina Emiliano Martinez bereselebrasi usai bertanding melawan Ekuador dalam laga semfinal Copa America 2024 di NRG Stadium, AS, Jumat (5/7/2024).  Argentina dipastikas lolos ke semfinal setelah menang lewat adu penalti. 

 

Pertandingan berlangsung ketat sejak awal. Kedua tim bermain imbang 1-1 di waktu normal hingga laga harus berlanjut ke babak adu penalti. Emiliano Martinez jadi pahlawan Tim Tango dengan dua kali penyelamatannya di babak adu penalti, dengan skor akhir 4-2.

(Reuters)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bonatua Ambil Salinan Ijazah Jokowi di KPU DKI Jakarta

Bonatua Ambil Salinan Ijazah Jokowi di KPU DKI Jakarta

Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim

Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim

Sidang Dakwaan Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah, Negara Dirugikan Rp285,98 Triliun

Sidang Dakwaan Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah, Negara Dirugikan Rp285,98 Triliun

Empat Eks Pihak Swasta Dituntut Empat Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Gula

Empat Eks Pihak Swasta Dituntut Empat Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Gula

Nicholas Saputra Ajak Masyarakat Hidup Sehat di Talkshow A Day of Purity

Nicholas Saputra Ajak Masyarakat Hidup Sehat di Talkshow A Day of Purity

ASPELUSI Dideklarasikan di IISF 2025: Perkuat Peran Swasta dalam Ekosistem Kendaraan Listrik

ASPELUSI Dideklarasikan di IISF 2025: Perkuat Peran Swasta dalam Ekosistem Kendaraan Listrik

Ribuan Massa Padati Patung Kuda Gelar Aksi Bertajuk Stop Genocide dan Free Palestine

Ribuan Massa Padati Patung Kuda Gelar Aksi Bertajuk Stop Genocide dan Free Palestine

Aksi Bela Palestina di Jakarta, Komunitas Bike to Work Ikut Bergerak ke Patung Kuda

Aksi Bela Palestina di Jakarta, Komunitas Bike to Work Ikut Bergerak ke Patung Kuda

Cari Berita Lain Di Sini