...

Politics Reborn Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo: Wadah Anak Muda Tambah Wawasan Ilmu Politik

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Sabtu 06 Juli 2024 10:04 WIB
Ketua Harian DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo hadir dalam acara Politics Reborn vol 1 Partai Perindo.
Ketua Harian DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo membuka acara Politics Reborn vol 1 Partai Perindo bertajuk Siapa Layak Pimpin Jakarta? di MNC Conference Hall, iNews, Jakarta, Jumat (5/7/2024). Partai Perindo menggelar acara Politics Reborn vol 1 yang bertajuk Siapa Layak Pimpin Jakarta?.

 

Acara ini dibuka langsung oleh Ketua Harian DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo. Dalam pembukaanya Angela Tanoesoedibjo menyampaikan bahwa Politics Reborn merupakan sebuah acara baru yang digagas Partai Perindo. Yang diharapkan bisa jadi wadah, dialog, diskusi, menambah wawasan, dan silaturahmi untuk anak muda tentunya terkait isu politik yang hangat di Tanah Air.

 

Turut hadir menjadi narasumber dalam Politics Reborn vol 1 yakni Ketua Politik Demokrasi PB HMI Bambang Irawan, Direktur ICRC Konsultan Politik Hadi Suprapto Rusli, dan CEO Think Policy and Co-Head Sekretariat Bijak Andhyta F Utami.

(Aldhi Chandra Setiawan)

