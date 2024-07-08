...

Tangis Haru Keluarga Pegi Setiawan Dikabulkannya Gugatan Praperadilan Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Novrian Arbi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 08 Juli 2024 13:39 WIB
Ibu dari Pegi Setiawan Kartini menangis saat mendengarkan putusan gugatan praperadilan.
Kerabat dan tim kuasa hukum memeluk orang tua Pegi Setiawan Kartini.
A A A

Kerabat dan tim kuasa hukum memeluk orang tua Pegi Setiawan Kartini (kedua kanan) saat mendengarkan putusan gugatan praperadilan Pegi Setiawan dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin (8/7/2024). Majelis hakim mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan tim kuasa hukum Pegi Setiawan terkait penetapan sebagai tersangka kasus pembunuhan Eky dan Vina Cirebon oleh Polda Jawa Barat dengan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/rwa.

(Novrian Arbi/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Ragunan Buka Wisata Malam, Warga Jakarta Antusias Menyambut

Ragunan Buka Wisata Malam, Warga Jakarta Antusias Menyambut

Panitia Umumkan Persiapan Perayaan HUT Ke-61 Partai Golkar

Panitia Umumkan Persiapan Perayaan HUT Ke-61 Partai Golkar

Formas Gelar Doa Lintas Agama untuk Persatuan Bangsa

Formas Gelar Doa Lintas Agama untuk Persatuan Bangsa

Ratusan Ribu Umat Hadiri Tabligh Akbar dan Doa untuk Indonesia di Monas

Ratusan Ribu Umat Hadiri Tabligh Akbar dan Doa untuk Indonesia di Monas

Transportasi Cerdas dan Terjangkau untuk Mobilitas Masyarakat Modern

Transportasi Cerdas dan Terjangkau untuk Mobilitas Masyarakat Modern

Pemerintah Luncurkan BLT Kesejahteraan dan Program Magang untuk Lulusan Baru

Pemerintah Luncurkan BLT Kesejahteraan dan Program Magang untuk Lulusan Baru

Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Rampung, Tingkatkan Kenyamanan dan Efisiensi Penumpang

Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Rampung, Tingkatkan Kenyamanan dan Efisiensi Penumpang

Pemprov DKI Lakukan Pemeliharaan JPO Pasar Kenari untuk Tingkatkan Kenyamanan Warga

Pemprov DKI Lakukan Pemeliharaan JPO Pasar Kenari untuk Tingkatkan Kenyamanan Warga

Cari Berita Lain Di Sini