Dari kiri Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Nasional dari Kementerian Perdagangan Sabban Christian Jannes, Ketua Umum Gerakan Masyarakat Rempah Indonesia Prof Siti Nur Azizah Ma’ruf, Ketua Kebaya Milenial Sisca Rumondor Ketua Yayasan negeri rempah ⁠Dewi Kumoratih dan General Manager Hotel Borobudur David Richard O'Hanlon saat peluncuran program budaya “Discover Indonesia’s Spice Route: Tales of the Lands Beneath the Wind” di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Dalam rangka memperingati HUT RI ke79, Hotel Borobudur menggelar “Discover Indonesia’s Spice Route” dimulai dengan membuka pameran yang bertajuk “Pasar Rempah”.

Pameran ini menampilkan berbagai macam rempah-rempah asli Indonesia, warisan kuliner dan budaya Indonesia dan kedepannya akan dicanangkan hari rempah nasional dikarenakan rempah asli Indonesia merupakan komoditi terbesar dan paling berkualitas .

(Heru Haryono)