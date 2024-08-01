...

Rencana Wajib Belajar 13 Tahun untuk Tanamkan Pendidikan Karakter

Novrian Arbi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 01 Agustus 2024 15:50 WIB
Sejumlah murid bermain di lingkungan sekolah SDN Cireundeu, Cimahi, Jawa Barat.
Suasana kegiatan belajar mengajar di ruangan kelas SDN Cireundeu, Cimahi, Jawa Barat.
Suasana kegiatan belajar mengajar di ruangan kelas SDN Cireundeu, Cimahi, Jawa Barat, Kamis (1/8/2024). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang salah satunya menginisiasi percepatan wajib belajar 13 tahun, yakni satu tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar-menengah dalam bagian agenda pembangunan untuk menanamkan pendidikan karakter. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/tom.

(Novrian Arbi/ANTARA FOTO)

