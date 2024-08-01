...

Fashion Show Kolaborasi Desainer Indonesia dan Prancis dalam Ajang JF3 Fashion Festival

Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 01 Agustus 2024 09:36 WIB
Model memperagakan koleksi dari kolaborasi desainer Indonesia dan Prancis yang tergabung dalam PINTU Incubator X Ecole Duperre Paris pada ajang JF3 Fashion Festival ke- 20 di Sumarecon Mal Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (31/7/2024). PINTU Incubator X Ecole Duperre Paris merupakan program bilateral yang didesain untuk insan muda kreatif Indonesia dan Prancis serta UMKM dari sektor bisnis fesyen yang berfokus pada budaya dan berkelanjutan. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww.

(Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO)

