...

Angkat Pertunjukan Klasik Jawa Barat, Ariel Tatum Perankan Sang Kembang Bale

Heru Haryono, Jurnalis · Kamis 01 Agustus 2024 16:27 WIB
Ariel Tatum perankan Sang Kembang Bale.
Ariel Tatum perankan Sang Kembang Bale.
Ariel Tatum perankan Sang Kembang Bale.
Ariel Tatum perankan Sang Kembang Bale.
Ariel Tatum perankan Sang Kembang Bale.
Ariel Tatum perankan Sang Kembang Bale.
Ariel Tatum perankan Sang Kembang Bale.
A A A

Pemeran Sang Kembang Bale Ariel Tatum, Program Director Bakti Budaya Djarum Foundation Renitasari Adrian, Produser pradetya Novitro, dan Sutradara Heliana Sinaga jelang Pementasan Sang Kembang Bale di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Kamis (1/8/2024). Titimangsa bersama Bakti Budaya Djarum Foundation akan mementaskan Sang Kembang Bale pada 10-11 Agustus 2024 di NuArt Sculpture Park, Bandung.

 

Pementasan terinspirasi dari kesenian Ronggeng Gunung ini merupakan sebuah sajian seni pertunjukan klasikdari daerah Jawa Barat. Kesenian Ronggeng Gunung adalah kesenian tradisi khas Kabupaten Ciamis dan Pangandaran yang kini sudah masuk sebagai warisan budaya tak benda.

 

Pertunjukan ini menyuguhkan kidung, tari dan dram Ronggeng Gunung terdiri dari satu orang pemain yang diperankan oleh Ariel Tatum diiringi empat penari dan tiga orang pemusik.

(Heru Haryono)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bupati Ponorogo dan Enam Orang Lainnya Jalani Pemeriksaan Usai OTT KPK

Bupati Ponorogo dan Enam Orang Lainnya Jalani Pemeriksaan Usai OTT KPK

Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan di RS Islam Cempaka Putih

Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan di RS Islam Cempaka Putih

Suasana IGD RS Islam Cempaka Putih, Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan Intensif

Suasana IGD RS Islam Cempaka Putih, Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan Intensif

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Habiburokhman, dan Raffi Ahmad Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 di RS Islam Cempaka Putih

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Habiburokhman, dan Raffi Ahmad Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 di RS Islam Cempaka Putih

Gubernur DKI Pramono Anung Tinjau Lokasi Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Gubernur DKI Pramono Anung Tinjau Lokasi Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Gerbang SMA 72 Dijaga Ketat Gegana Pasca Ledakan

Gerbang SMA 72 Dijaga Ketat Gegana Pasca Ledakan

Suasana Olah TKP di Musala SMAN 72 Jakarta Pasca Ledakan

Suasana Olah TKP di Musala SMAN 72 Jakarta Pasca Ledakan

Menkomdigi Bertemu Kepala PPATK Terkait Judi Online

Menkomdigi Bertemu Kepala PPATK Terkait Judi Online

Cari Berita Lain Di Sini