Pemeran Sang Kembang Bale Ariel Tatum, Program Director Bakti Budaya Djarum Foundation Renitasari Adrian, Produser pradetya Novitro, dan Sutradara Heliana Sinaga jelang Pementasan Sang Kembang Bale di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Kamis (1/8/2024). Titimangsa bersama Bakti Budaya Djarum Foundation akan mementaskan Sang Kembang Bale pada 10-11 Agustus 2024 di NuArt Sculpture Park, Bandung.

Pementasan terinspirasi dari kesenian Ronggeng Gunung ini merupakan sebuah sajian seni pertunjukan klasikdari daerah Jawa Barat. Kesenian Ronggeng Gunung adalah kesenian tradisi khas Kabupaten Ciamis dan Pangandaran yang kini sudah masuk sebagai warisan budaya tak benda.

Pertunjukan ini menyuguhkan kidung, tari dan dram Ronggeng Gunung terdiri dari satu orang pemain yang diperankan oleh Ariel Tatum diiringi empat penari dan tiga orang pemusik.

(Heru Haryono)