Massa aksi pendukung Palestina melakukan unjuk rasa di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Sabtu (3/8/2024). Unjuk rasa tersebut juga untuk mengungkap rasa solidaritas atas wafatnnya pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh.

Sebelumnya, dalam pernyataan resminya Hamas menyebutkan bahwa Ismail Haniyeh tewas terbunuh di kediamannya di Iran akibat serbuan Israel. Aksi unjuk rasa tersebut juga diwarnai tuntutan kepada pemerintah Indonesia melalui Presiden dan Menteri Luar Negeri untuk mengusir Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) dari Indonesia.

(Arif Julianto/okezone)