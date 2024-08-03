Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung mengembalikan kok ke pebulu tangkis Thailand Ratchanok Intanon pada babak perempat final bulu tangkis putri Olimpiade Paris 2024 di Porte De La Chapella Arena, Paris, Prancis, Sabtu (3/8/2024). Gregoria menang dengan skor 25-23 dan 21-9 dan melaju ke semifinal.

Kemenangan itu jelas sangat berarti untuk Gregoria dan juga Indonesia. Sebab kini hanya Gregoria yang tersisa mewakili Indonesia di cabor bulutangkis Olimpiade Paris 2024.

(Wahyu Putro A/ANTARA FOTO)