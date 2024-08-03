...

Dewa 19 Akan Gelar Konser Almost Queen

Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 03 Agustus 2024 09:20 WIB
Dewa 19 menggelar konser dipersembahkan untuk grup musik Queen bertajuk Almost Queen.
Personel grup musik Dewa 19 Ahmad Dhani (kedua kiri) bersama Andra (kiri), Yuke (kanan) dan penyanyi asal Amerika Jeff Scott Soto (kedua kanan) berpose usai konferensi pers jelang konser Almost Queen di Jakarta, Jumat (2/8/2024). Dewa 19 menggelar konser dipersembahkan untuk grup musik Queen bertajuk ‘Almost Queen’ yang akan berlangsung di dua kota, yakni Jakarta pada Minggu 4 Agustus 2024 di H Club dan Yogyakarta di Dewa 19 Restography pada Rabu 7 Agustus 2024. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/Spt.

(Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO)

Menteri Agama dan Komisi VIII DPR Bahas Program 2026 serta Pembentukan Ditjen Pesantren

Barang Bukti Kasus Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Diungkap ke Publik

Konferensi Pers Penanganan Kasus Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta

Rangkaian Perawatan Rambut Karya Anak Bangsa untuk Rambut Sehat di Iklim Tropis

Serunya Pecinta K-Pop Ikut Random Play Dance di Festival SHINsational Day 2025

Konferensi Internasional LKLB 2025 Angkat Tema Pendidikan dan Kepercayaan Sosial di Masyarakat Multikultural

Tiga KRL Jabodetabek Buatan Jepang Resmi Dipensiunkan

Indonesia Takluk Tipis dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia Amputasi 2026

