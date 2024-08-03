Personel grup musik Dewa 19 Ahmad Dhani (kedua kiri) bersama Andra (kiri), Yuke (kanan) dan penyanyi asal Amerika Jeff Scott Soto (kedua kanan) berpose usai konferensi pers jelang konser Almost Queen di Jakarta, Jumat (2/8/2024). Dewa 19 menggelar konser dipersembahkan untuk grup musik Queen bertajuk ‘Almost Queen’ yang akan berlangsung di dua kota, yakni Jakarta pada Minggu 4 Agustus 2024 di H Club dan Yogyakarta di Dewa 19 Restography pada Rabu 7 Agustus 2024. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/Spt.

(Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO)