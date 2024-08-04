Charly van Houten bersama Setia Band berkolaborasi dengan Restu Van Houten di panggung LMAC Super Hitz Fest 2024 di Lido Music Art Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/8/2024). Restu terlihat sangat percaya diri membawakan lagu-lagu milik Setia Band. Ditemui setelah manggung, Restu mengaku takjub dengan venue LMAC.

"Luar biasa, luar biasa soalnya baru kali ini main sore, terus view-nya langsung gunung salak kayaknya itu ya. Gunung salak kan? Gunung salak, terus euforia penontonnya juga di luar ekspetasi," kata Restu ditemui MNC Portal Indonesia.

Padahal, sebelumnya Restu sempat pesimistis dengan reason penonton lantaran manggung di sore hari. "Kita kira-kira kan main sore tuh kayak masih males-males gitu kan, ternyata meledak juga. Luar biasa kan," ungkap Restu.

Senada dengan sang anak, Charly mengapresiasi adanya panggung LMAC Super Hitz Fest 2024 ini.

"Seperti apa kata anak saya, jadi yang dibayangkan tuh nggak, maksudnya tuh ternyata lebih apa yang dibayangkan," ujar Charly.

"Jadi aku pikir acara ini luar biasa, ada festival an begitu. Jadi mereka tidak hanya dimajakan dengan audio-audio dan lagu-lagu yang mereka gemari, tapi suasana, keindahan lokasinya juga bagus banget gitu," tutur dia lagi.

Sebagai informasi, LMAC Super Hitz Fest 2024 dimeriahkan oleh Kahitna, The Changcuters, Maliq & D'Essentials, D'Masiv, /rif, Setia Band, T-Five, hingga DJ Winky Wiryawan.