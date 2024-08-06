...

Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Terima Kunjungan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah

Aziz Indra, Jurnalis · Selasa 06 Agustus 2024 16:13 WIB
JAKARTA - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) , Mahyeldi Ansharullah menemui Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Selasa (6/8/2024). Apa agenda pertemuan ini?"Alhamdulillah pada hari ini kami bertemu dengan Ibu Ketua Perindo bersama Wakil Ketua dan juga Ketua DPW Perindo Sumbar dan inilah pertemuan kami yang kedua. Beberapa hari yang lalu kami ketemu Pak Hary (Hary Tanoesoedibjo) kita berdiskusi bagaimana untuk berinvestasi di Sumbar," ujar Mahyeldi usai pertemuan.

 

Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi mengaku ingin bersilahturahmi dengan Angela dan membicarakan mengenai kemajuan Sumatera Barat. Hal tersebut diharapkan akan menjadikan sinergi baik secara nasional maupun daerah."Karena memang kita dalam membangun Indonesia, membangun daerah kita tidak bisa sendiri, kita harus bersama dan bersinergi dengan politik yang ada. Pada hari ini kita bersilaturahim dengan Ibu Ketua," tutur Mahyeldi.

 

Mahyeldi juga menyebut bahwa Angela yang juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga banyak mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di daerah khususnya di Sumatera Barat."Artinya hubungan kita dengan institusi Ibu Ketua itu juga cukup baik dan terbukti sekarang ini Sumbar itu pariwisatanya berkembang, untuk desa wisata kemudian juga investasi kaitan dengan pariwisata.""Kemudian daerah Arau kemudian Bukittinggi sendiri kemudian juga solok dan lainnya.

 

Jadi memang ada beberapa titik-titik pertumbuhan pariwisata di Sumbar yang cukup baik yaitu selama ini didukung oleh Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif," sambungnya. Mahyeldi berharap pertemuan dengan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo tersebut dapat membangun kombinasi dan sinergi yang baik."Mudah-mudahan dalam pertemuan kita hari ini maka akan membangun kombinasi dan sinergi baik tingkat pusat dan daerah," paparnya.

(Aziz Indra)

