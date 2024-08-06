Monica Sembiring menceritakan pengalamannya dari karantina hingga terpilih menjadi Miss Indonesia 2024 di program Guest Star Okezone TV di Gedung iNews Tower, Jakarta, Senin (5/8/2024). Saat ini, Monica banyak melakukan kegiatan sosial dan mengikuti serangkaian kelas untuk persiapan di ajang Miss World.

Pemilik nama lengkap Monica Kezia Sembiring ini mengaku, sosok orangtua menjadi inspirasi dan penyemangat dirinya selama ini. Menariknya, Monica juga mempunyai hobi suka membaca yang dimulai sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga sekarang.

(Arif Julianto/okezone)