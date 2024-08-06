...

Rilis 'Mengenal Lebih Jauh' Karya Terbaru dari Nuca

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 06 Agustus 2024 09:52 WIB
Nuca baru saja merilis lagu terbaru yang berjudul Mengenal Lebih Jauh.
Penyanyi Nuca saat menjadi narasumber dalam program Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Senin (5/8/2024). Nuca baru saja merilis lagu terbaru yang berjudul Mengenal Lebih Jauh, Lagu ini bercerita tentang seseorang yang mempunyai banyak keinginan dalam hidup namun ia lupa bahwa hal yang paling penting adalah mengenal diri kita sendiri.

 

Mengenal Lebih Jauh merupakan karya terbaru dari seorang Nuca. Sebelumnya solois asal solo ini telah mengeluarkan beberapa single antara lain Perisai, Sampai Kita Tua dan dan Crolatte.

(Arif Julianto/okezone)

