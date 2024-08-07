Ketua Umum Yayasan Bakti Keberagaman Indonesia (YBKI) Mulia Jayaputri (kanan) bersama Ketua Srikandi Donor Darah Indonesia Nunun Nurbaeti Daradjatun (kiri) menyaksikan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Uli Simanjuntak mengikuti acara donor darah saat pembukaan kegiatan derma bertajuk Bakti Indonesia 2024 di Gereja Katedral Jakarta, Selasa (6/8/2024). Acara terebut diisi dengan kegiatan derma sosial yang melibatkan pengusaha UMKM serta donor darah dan pemeriksaan mandiri kanker payudaya.

Dan ini manfaat donor darah bagi kesehatan :

Menjaga kesehatan jantung Dapat mendeteksi penyakit Donor darah tingkatkan produksi sel darah Panjang umur Membakar kalori Menurunkan resiko kanker Donor darah dapat turunkan kolesterol Menurunkan kelebihan zat besi

Wapres Ma’ruf Amin ditempat berbeda mengatakan kondisi stok darah di seluruh Indonesia saat ini maru mencapai 91 ribu kantong, jauh dari jumlah ideal yang seharusnya mencapai 2,5 persen dari jumlah penduduk, yaitu sekitar 7 juta kantong darah per tahun.

(Heru Haryono)