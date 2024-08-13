Partai Perindo resmi memberikan dukungan terhadap Mahyeldi Ansharullah - Vasco Ruseimy menjadi sebagai gubernur dan wakil gubernur untuk Pilgub provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Surat rekomendasi B1KWK diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo.

Nampak bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia, penyerahan berlangsung di kantor DPP Partai Perindo Jakarta. Tampak hadir dalam penyerahan itu serta Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Wakil Ketua Umum I Partai Perindo Michael V Sianipar.

"Secara resmi perindo memberikan dukungan kepada gubernur dan wakil gubernur incumbent Sumatera Barat," ujar Angela, Selasa (13/8/2024).

Dalam kesempatan itu, Angela berharap dukungan ini tak sekedar dalam ajang pilkada serentak saja. Namun berkepanjangan demi bersama-sama membangun Sumbar.

"Tentunya kami dari Partai Perindo berharap kerjasama ini adalah kerjasama jangka panjang, semoga bisa bersama-sama terus membangun wilayah Sumatera Barat," sambungnya.

Sebagai informasi, dukungan terhadap Calon Kepala Daerah (Cakada) terus dimatangkan oleh desk Pilkada Partai Perindo. Partai Perindo diketahui dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dan Ketua Majelis Persatuan DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo

Partai Perindo juga dikenal sebagai Partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju.

(Aziz Indra)