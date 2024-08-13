Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar terpilih Agus Gumiwang Kartasasmita (tengah) didampingi jajaran pimpinan DPP Partai Golkar memberikan keterangan kepada wartawan usai rapat pleno di Jakarta, Selasa (13/8/2024). Selain memilih Agus Gumiwang sebagai plt ketua umum, rapat pleno DPP Partai Golkar tersebut juga memutuskan menggelar Rapimnas serta Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum definitif pada 20 Agustus 2024 di Jakarta. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nym.

(Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO)