...

Agus Gumiwang Jadi Plt Ketua Umum Golkar

Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 13 Agustus 2024 23:43 WIB
Pelaksana Tugas Plt Ketua Umum Ketum Partai Golkar terpilih Agus Gumiwang Kartasasmita.
Pelaksana Tugas Plt Ketua Umum Ketum Partai Golkar terpilih Agus Gumiwang Kartasasmita.
A A A

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar terpilih Agus Gumiwang Kartasasmita (tengah) didampingi jajaran pimpinan DPP Partai Golkar memberikan keterangan kepada wartawan usai rapat pleno di Jakarta, Selasa (13/8/2024). Selain memilih Agus Gumiwang sebagai plt ketua umum, rapat pleno DPP Partai Golkar tersebut juga memutuskan menggelar Rapimnas serta Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum definitif pada 20 Agustus 2024 di Jakarta. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nym.

(Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

253 Mahasiswa Persembahkan UPH Talent Show 2025: Symphoria

253 Mahasiswa Persembahkan UPH Talent Show 2025: Symphoria

Melodi Dunia Anak: Konser Peringatan Hari Anak Sedunia

Melodi Dunia Anak: Konser Peringatan Hari Anak Sedunia

Workshop Edukasi Merawat Anjing dan Kucing di IIPE 2025

Workshop Edukasi Merawat Anjing dan Kucing di IIPE 2025

Kolaborasi Baru Dorong Transformasi Digital UMKM

Kolaborasi Baru Dorong Transformasi Digital UMKM

Penghargaan Kecantikan 2025 Dihadiri Tiga Founder

Penghargaan Kecantikan 2025 Dihadiri Tiga Founder

Cari Berita Lain Di Sini