Ini Tampang Suami Cut Intan Nabila Memakai Baju Tahanan

Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 14 Agustus 2024 16:56 WIB
Armor Toreador Suami dar Cut Intan Nabila memakai baju tahanan.
Armor Toreador Suami dar Cut Intan Nabila memakai baju tahanan.
Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro (kiri) didampingi Asisten Deputi Pelayanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kementerian PPPA Atwirlany Ritonga (kanan) menginterograsi tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penganiayaan dan kekerasan anak berinisial ATG (tengah) saat konferensi pers di Polres Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/8/2024). Polres Bogor bersama Kementerian PPPA menghadirkan Armor Toreador yang diduga melakukan KDRT terhadap istrinya Cut Intan Nabila yang juga selebgram dan mantan atlet anggar serta kekerasan terhadap anak sehingga dia dijerat pasal kekerasan fisik dalam rumah tangga, penganiayaan dan kekerasan terhadap anak dengan ancaman hukuman 19 tahun penjara. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/nym.

(Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO)

