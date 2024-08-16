Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut menyinggung sejumlah manfaat dari program Makan Siang Gratis atau program Makan Bergizi Gratis dalam pidato di Sidang Paripurna DPR RI mengenai RAPBN Tahun 2025, Jumat (16/8/2024).

Menurut Jokowi, program besutan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto itu tak hanya bermanfaat untuk meningkatkan gizi anak, namun juga dapat memberdayakan para pelaku UMKM dan ekonomi masyrakat kecil di daerah.

“Makan bergizi gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM dan ekonomi masyrakat kecil di daerah,” ujar Jokowi.

Jokowi juga menyebut bahwa program ini rencananya akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, dan dilakukan secara bertahap.

“Program ini dilakukan secara bertahap diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan serta tata kelola yang akuntabel,” ungkapnya.

(Arif Julianto/okezone)